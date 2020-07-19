F.Bahçe: Enes Kanter'in kulübümüzle bir ilişkisi olamaz

Fenerbahçe Kulübü, Instagram'dan sarı-lacivertli kulüple ilgili paylaşım yaparak, ''Geri döndüğümde formasını giyeceğim tek takım'' notunu düşen FETÖ'cü Enes Kanter hakkında açıklama yaptı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Kanter'in, ''Eski kulübümden arayanım soranım eksik olmuyor. Sağ olun, yalnız bırakmıyorsunuz. Canım takımım, tek aşkım Fenerbahçe. Yıllardır gururla formasını giydiğim, bir gün ülkeme geri döndüğümde tekrar formasını giyeceğim tek takımım. Tüm yönetime selamlar ve hürmetler.'' ifadelerini kullandığı paylaşımla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

''KAPILARIMIZ KENDİSİNE SONSUZA DEK KAPALI''

Kanter'in, şu aşamada ya da gelecekte kulüple hiçbir ilişkisinin olamayacağını belirten Fenerbahçe, söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.

Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.

Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;

Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır.''