Federasyondan flaş karar! Fenerbahçe hükmen galip sayıldı TBF Disiplin Kurulu, Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan ÇBK Mersin'i hükmen mağlup ilan etti. ÇBK Mersin, ligin ilk haftasında oynanan o maçı 76-74'lük skorla kazanmıştı.

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Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 1. haftasında oynanan ÇBK Mersin maçında hükmen galip ilan edildi.

TBF Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında ÇBK Mersin'in kadrosunda ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin 22 yaş veya altındaki basketbolcu bulundurmadığı için Fenerbahçe'yi, 1. haftada oynanan ÇBK Mersin maçında hükmen galip ilan etti.

ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe'yi76-74 mağlup etmişti.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde: