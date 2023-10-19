Fenerbahçe, 101 sayı attığı maçta Asvel'i yendi Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında konuk ettiği Asvel'i 101-86'lik skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Asvel takımını ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fransa ekibi müsabakanın ilk 5 dakikasında 15-6 üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Asvel, 8. dakikaya 13 sayı önde girdi: 24-11. Kalan dakikalarda faul atışlarından da faydalanan konuk takım ilk çeyreği 28-16 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da iyi başlayan konuk ekip, Lee'nin 15. dakikadaki basketiyle farkı 18 sayıya (43-25) kadar çekti. Üst üste boş atışları değerlendiremeyen ve bu bölümde savunma performansıyla da etkili olamayan Fenerbahçe soyunma odasına 55-42 geride girdi.

Fenerbahçe ikinci yarıda fırtına gibi esti

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, 23. dakikada Calathes'in boyalı alanın dışından kaydettiği sayıyla farkı 6 sayıya indirdi: 57-51. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25. dakikada Guduric'in üçlüğüyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Ev sahibi takım 27. dakikada Motley'in aldığı basket faul ile skoru eşitledi: 66-66. İstanbul ekibi Motley'in 28. dakikada kazandığı serbest atıştan bir tanesi başarılı olunca maçta ilk defa öne geçti 67-66. Sarı-lacivertliler final periyoduna da 72-70 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibine öne geçme şansı vermeyen Fenerbahçe, 34. dakikada Hayes'in 3 sayılık atışıyla skoru 82-77'ye getirdi. Ev sahibi ekip kalan bölümde Wilbekin, Madar ve Biberovic'in boyalı alanın dışından bulduğu sayılarıyla parkeden 101-86 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken Asvel ise dördüncü maçını da kaybetti.