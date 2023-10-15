Fenerbahçe 113 sayı attığı maçta Bahçeşehir Koleji'ni yendi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 113-98 mağlup etti.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe, 113-98'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe ikinci kez kazandı

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 2. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe gelecek hafta derbide Galatasaray'ın konuğu olacakken Bahçeşehir Koleji ise Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Motley yıldızlaştı

Fenerbahçe'de Johnathan Motley 25 sayı ve 5 ribaund ile öne çıkarken, Tarık Biberovic 17 sayı ve 5 ribaundla oynadı.

Bahçeşehir Koleji’nde Philip Scrubb'ın 26 sayı ve 3 ribaund yapması mağlubiyeti önleyemedi.