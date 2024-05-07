Fenerbahçe, 5 yıllık hasreti sonlandırmak için parkede Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, seride öne geçerek 5 yıllık Final Four hasretini sonlandırmak istiyor.

İHA

EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 20.00'de Salle Gaston Medecin'de Monaco ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da oynanan müsabakayı Fransız ekibi, 65-62 kazanarak seriyi 2-2'ye getirmişti.

Yarın akşam oynanacak karşılaşmada parkeden galip ayrılan takım, Dörtlü Final biletini cebine koyacak.

Hedef 5 yıl sonra Final Four

Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 kez de final oynadı.

Fenerbahçe, yarınki mücadeleyi kazanması halinde bu başarıyı tekrarlayacak.

2020 yılında koronavirüs sebebiyle sezon iptal edilirken, sonraki dönemlerde sarı-lacivertliler iki kez çeyrek final, bir kez de normal sezonda turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, son 3 sezonda Barcelona ile yer aldığı Dörtlü Final'e bu kez de Fenerbahçe'yle gitmenin hesaplarını yapıyor.

Dörtlü Final Berlin'de

EuroLeague'de şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek. Play-off serisini 3-0'lık sonuçla geçen Real Madrid, Olympiakos-Barcelona eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Diğer eşleşmeyi ise Monaco-Fenerbahçe ile bugün oynanacak Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçlarının galibi oluşturacak.

İki takımda öne çıkanlar

EuroLeague'de bu sezon Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 14.3 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynarken; Monaco'da Mike James 17.9 sayı, 5.1 asist ortalaması elde etti.

Kırmızı-beyazlılarda Alpha Diallo 4.3 ribaund ortalaması ile ön plana çıkarken, sarı-lacivertlilerde Nick Calathes 4.9 asist ortalaması yakaladı.

Eşleşmenin Fransa'da oynanan ilk maçını Fenerbahçe 95-91 kazanırken, ikinci müsabakadan ev sahibi takım 93-88'lük skorla galip ayrıldı.

İstanbul'daki serinin üçüncü karşılaşmasını sarı-lacivertliler 89-78 kazanırken, son maçta rakibine 65-62 mağlup oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)