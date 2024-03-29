Fenerbahçe, Alba Berlin'i 35 sayı farkla yendi Fenerbahçe, EuroLeague'in 32. haftasında konuk ettiği Alba Berlin'i 103-68 mağlup ederek 20. galibiyetine ulaştı.

ensonhaber.com

EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırladı.

Temsilcimiz mücadeleyi 103-68'lik skorla kazanmayı başardı.

Nigel Hayes-Davis rekor kırdı

Karşılaşmada 50 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis, bir EuroLeague maçında en fazla sayı atan oyuncu ünvanını elde etti.

Bir önceki rekor 49 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'e aitti.

Sıradaki maç Anadolu Efes'le

Bu sonuçla 32. haftada 20. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bir sonraki maçında cuma akşamı Anadolu Efes'i konuk edecek.

27. kez mağlup olan ve son sıraya demir atan Alba Berlin ise Partizan'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe: 103 - Alba Berlin: 68

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 50, Pierre 6, Dorsey 7, Calathes 2, Wilbekin 2, Motley 18, Tarık Biberoviç 6, Yam Madar 4, Papagiannis 1, Sestina, Şehmus Hazer

Alba Berlin: Schneider 2, Thomas 10, Hermannsson 12, Nikic 4, Olinde, Brown 17, Delow 5, Mattisseck 5, Samar 2, Koumadje 7, Bean 4

1. Periyot: 34-18

Devre: 52-40

3. Periyot: 83-53