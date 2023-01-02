Fenerbahçe, Aliağa Petkim karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 13. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aliağa Petkim'i 76-71 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe, Aliağa Petkim'e konuk oldu.

Kıran kıran geçen maçı 76-71'lik skorla Fenerbahçe kazanmayı başardı.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 13. maçında 11. galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi. Aliağa Petkim ise 13. maçında 8. mağlubiyetini aldı.

Guduric yıldızlaştı

Fenerbahçe'de Marko Guduric 19 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Jonathan Motley 15, Carsen Edwards 11 sayıyla skora katkıda bulunarak galibiyette pay sahibi oldular.

Simmons 19 sayı attı

Aliağa Petkim'de Jerome Simmons 19, Kenny Chery 17 sayıyla oynadı. Ancak ikilinin bu performası galibiyete yetmedi.