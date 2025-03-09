Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor karşısında sürprize izin vermedi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-75'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Aliağa Petkimspor: Russell 11, Tyree 26, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge, Salinas 16, Dotson 9, Williams 6, Troy Selim Şav 3, Yavuz Gültekin 4, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir
Fenerbahçe: McCollum 9, Sertaç Şanlı 6, Hayes-Davis 6, Tarık Biberovic 13, Guduric 16, Metecan Birsen, Baldwin 8, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 12, Birch 2, Mert Emre Ekşioğlu
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