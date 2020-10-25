Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'u kolay geçti

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 93-70 yenerek 5'te 5 yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'u 93-70 yendi.

FENERBAHÇE 5'TE 5 YAPTI

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyrekte Fenerbahçe , yakaladığı 7-0'lık seriyle 7. dakikada skoru 18-9'a getirdi. İlk periyot da sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 29-17.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Kenan Sipahi, Aliağa Petkimspor ise Canberk Kuş'un sayılarıyla girdi.





Konuk ekip, yakaladığı 8-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 5'e düşürdü: 39-34. İlk yarının son 2 dakikasında fark 4 sayıya düşse de Fenerbahçe kalan bölümde oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek, konuk ekipten Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 18 sayılık avantajla girdi: 72-54.





Fenerbahçe, son çeyreğe Melih Mahmutoğlu ve Biberovic'in 3 sayılık basketleriyle başladı, skoru 78-54'e getirerek maçtaki en yüksek farkı yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, salondan 93-70 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, Aliağa Petkimspor ise 4. yenilgisini yaşadı.



