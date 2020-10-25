Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
11.14
3.14%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'u kolay geçti

    Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 93-70 yenerek 5'te 5 yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 15:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'u kolay geçti

    ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'u 93-70 yendi.

    FENERBAHÇE 5'TE 5 YAPTI

    Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyrekte Fenerbahçe , yakaladığı 7-0'lık seriyle 7. dakikada skoru 18-9'a getirdi. İlk periyot da sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 29-17.

    İkinci çeyreğe Fenerbahçe Kenan Sipahi, Aliağa Petkimspor ise Canberk Kuş'un sayılarıyla girdi.

    Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor u kolay geçti #1

    Konuk ekip, yakaladığı 8-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 5'e düşürdü: 39-34. İlk yarının son 2 dakikasında fark 4 sayıya düşse de Fenerbahçe kalan bölümde oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

    Üçüncü çeyrek, konuk ekipten Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 18 sayılık avantajla girdi: 72-54.

    Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor u kolay geçti #2

    Fenerbahçe, son çeyreğe Melih Mahmutoğlu ve Biberovic'in 3 sayılık basketleriyle başladı, skoru 78-54'e getirerek maçtaki en yüksek farkı yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, salondan 93-70 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, Aliağa Petkimspor ise 4. yenilgisini yaşadı.

    Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor u kolay geçti #3

    Görüş Bildir