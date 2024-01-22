Fenerbahçe, Amine Noua'yı bir aylığına kadrosuna kattı Fenerbahçe, Bertram Derthona forması giyen Fransız uzun forvet oyuncusu Amine Noua ile 1 aylığına anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, forvet bölgesinde yaşanılan sakatlıklar nedeniyle transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak İtalyan ekibi Bertram Derthona forması giyen uzun forvet oyuncusu Amine Noua ile 1 aylığına anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"Zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcu ile bir aylığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi: