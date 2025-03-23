Fenerbahçe, Anadolu Efes deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası dev bir maça sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 82-81'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

EFES, MAÇIN İLK BÖLÜMÜN ÖNDE NOKTALADI

Çekişmeli başlayan mücadelede Anadolu Efes, pota altını iyi kullanan Fenerbahçe'ye karşılık vermekte zorluk yaşamadı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ilk çeyrekte ev sahibi ekip, Ercan Osmani'nin üç sayılık basketiyle 8. dakikayı 16-12 önde geçti. Son bölümde sert savunma yapmaya başlayan Anadolu Efes, Larkin'in basketinin ardından skoru 18-12'ye getirdi. Sarı-lacivertlilerin dış atışları sonrasında ribauntlarda da etkili olan lacivert-beyazlılar, maçın ilk bölümünü 20-14 önde noktaladı.

EFES, SOYUNMA ODASINA ÜSTÜNLÜKLE GİTTİ

İkinci çeyrekte farkı 10 sayıya yükselten (24-14) Anadolu Efes karşısında sarı-lacivertliler, sert savunma yapmaya başladığı dakikalarda Guduric ve Tarık Biberoviç'in peş peşe üç sayılık basketleriyle kısa sürede arayı kapattı. Fenerbahçe'nin top kayıpları yaptığı bölümleri iyi değerlendirerek rakibiyle yeniden arasını açan ev sahibi, son hücumlarından eli boş dönse de soyunma odasına 43-39 üstünlükle gitti.

EFES, ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ GALİP BİTİRDİ

Zagars'ın sayısıyla üçüncü çeyreğe başlayan Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirdi (45-47). Oturu'nun serbest atıştan bulduğu sayılarla yeniden öne geçen Anadolu Efes, Thompson ve Ercan Osmani'nin basketleriyle üstünlüğü yeniden ele alsa da Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle skoru yeniden eşitledi: 62-62. Ev sahibi ekip, periyodu 65-64 galip bitirdi.

FENERBAHÇE, KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Nwora'nın isabetli faul atışlarıyla son çeyreğe başlayan ev sahibi, skorun 67-67 olmasının ardından Fenerbahçe'nin hücumda yaptığı hataları değerlendirerek 6-0'lık seri yaptı. Sarı-lacivertlilerin 5-0'lık serisine Larkin'in üçlüğüyle nokta koyan Anadolu Efes'in boş döndüğü hücumun ardından Colson üç sayılık basketiyle Fenerbahçe'yi bitime 4 dakika kala 77-76 öne geçirdi. Müsabakanın son dakikasına 80-80 eşitlikle girilirken Anadolu Efes son hücumdan eli boş dönünce Fenerbahçe karşılaşmayı 82-81 kazandı.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Oturu 16, Bryant 20, Thompson 3, Erkan Yılmaz 6, Ercan Osmani 9, Larkin 11, Nwora 5, Smits 8, Willis 3, Rıdvan Öncel, Doğuş Özdemiroğlu

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 12, Zagars 8, Colson 15, Sertaç Şanlı 3, McCollum 4, Metecan Birsen 2, Baldwin 9, Melli 5, Tarık Biberoviç 12