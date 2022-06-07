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    Fenerbahçe - Anadolu Efes finali kapalı gişe

    Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği maçın biletlerinin tamamı satıldı.
    • 07.06.2022 - 15:31
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    Fenerbahçe - Anadolu Efes finali kapalı gişe

    Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak ilk maçın biletleri tükendi.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın tüm biletleri satıldı.

    Taraftara teşekkür

    Açıklamada, "Taraftarlarımıza, tribünlerde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

    Fenerbahçe - Anadolu Efes finali kapalı gişe #1


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