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- Fenerbahçe - Anadolu Efes finali kapalı gişe
Fenerbahçe - Anadolu Efes finali kapalı gişe
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği maçın biletlerinin tamamı satıldı.
- 07.06.2022 - 15:31
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak ilk maçın biletleri tükendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın tüm biletleri satıldı.
Taraftara teşekkür
Açıklamada, "Taraftarlarımıza, tribünlerde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz." denildi.