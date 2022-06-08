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    Fenerbahçe - Anadolu Efes serisinin 2. maçının tüm biletleri tükendi

    ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. İlk maçı sahasında kazanan sarı lacivertlilerde 2. maç da kapalı gişe oynanacak.
    • 08.06.2022 - 15:43
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    Fenerbahçe - Anadolu Efes serisinin 2. maçının tüm biletleri tükendi

    Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti.

    Normal sezonu lider bitiren ve saha avantajını eline alan Fenerbahçe, İki yıldır ligde ve EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Anadaolu Efes'in karşı karşıya geldiği ve büyük heyecana sahne olan maçtan sarı-şacivertli ekip 85-76'lık skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

    Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma 9 Haziran Perşembe yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamaya göre 2. maçın tüm biletleri satıldı ve maç kapalı gişe oynanacak.

    Fenerbahçe - Anadolu Efes serisinin 2. maçının tüm biletleri tükendi #1

    Play-Off final serisinin programı

    Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

    2. Maç - 9 Haziran Perşembe

    20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

    3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

    19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)


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