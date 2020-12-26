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    Fenerbahçe, Anadolu Efes'e mağlup oldu

    Fenerbahçe, Anadolu Efes'e mağlup oldu

    Erkek Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeleden galibiyetle ayrıldı
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 16:57
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 17:28
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    Erkek Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile karşı karşıya geldi.

    FENERBAHÇE 3. YENİLGİSİNİ ALDI

    Anadolu Efes karşılaşmayı 85-72 kazandı. Mavi beyazlılar ligde 12'de 12 yaptı. Sarı-lacivertliler ise 14. maçında 3. yenilgisini aldı.

    İki takım arasında bu sezon Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etmişti.

    Fenerbahçe, Anadolu Efes e mağlup oldu #1

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