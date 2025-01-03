Fenerbahçe, Anadolu Efes'i devirdi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 19. haftası Türk derbisine sahne oldu.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe ile Tomislav Mijatovic'in çalıştırdığı Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-76'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

İLK ÇEYREK EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

Dolu tribünler önünde oynanan müsabaka 3 sayılık atışlarla başladı.

Anadolu Efes'te Larkin ve Nwora, Fenerbahçe'de da Mays dış atışlarda isabet sağlarken, sarı-lacivertli ekipte Sertaç Şanlı'nın yakın mesafeden sayısıyla ilk bölüm Anadolu Efes'in 6-5'lik üstünlüğüyle geçildi.

Konuk ekipte Larkin'in etkili oyununa Fenerbahçe takım halinde karşılık verirken lacivert-beyazlılar televizyon molasına 14-13 önde girdi.

Molanın ardından Fenerbahçe, Sertaç Şanlı'nın serbest atışları, Hayes-Davis'in de basketiyle 17-14 öne geçti.

Ev sahibinde Hayes-Davis, konuk takımda da Larkin ve Poirier atışlarında isabet bulurken, ilk çeyrek 24-24'lük eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Anadolu Efes, Johnson'un üst üste basketleriyle 5-0'lık seriyle ikinci periyoda başlarken Fenerbahçe Beko, Guduric ve Tarık Biberovic'le rakibine yanıt verdi: 29-29.

Televizyon molasına Anadolu Efes'in 34-32'lik üstünlüğüyle girilirken molanın ardından iki takım da 2 dakika boyunca sayı üretemedi.

Fenerbahçe'de Hall serbest atışta 1 isabet bulurken Guduric'in 3 sayılık basketiyle skor 36-34 oldu, Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic molaya gitti.

Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler üretirken, Fenerbahçe'de Pierre son saniye üçlüğüyle takımının soyunma odasına 43-40 önde girmesini sağladı.

FENERBAHÇE, SON PERİYODA 8 SAYI ÖNDE GİRDİ

İkinci devreye Anadolu Efes, Nwora ve Poirier'nin basketleriyle başladı: 43-44.

Fenerbahçe'de Mays, Hall ve Melli, Anadolu Efes'te ise Larkin'in isabetli atışlarıyla skor 52-52 oldu.

İki ekibin de hücumda yaptığı top kayıpları dikkati çekerken, Fenerbahçe savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurdu.

Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes molaya gitti: 55-52.

Molanın ardından Fenerbahçe'de Hayes-Davis üç sayılık atışta isabet sağlarken fark da 6 sayıya çıktı: 58-52.

İki ekip de karşılıklı sayılar bulurken sarı-lacivertli ekip son hücumda Mays ile bulduğu basketle son periyoda 8 sayı önde girdi: 64-56.

FENERBAHÇE, 11. KEZ KAZANDI

Son çeyrekte Fenerbahçe serbest atışlardan sayı bulurken, Anadolu Efes ise Bryant isabetli atış yapan isim oldu. İlk 5 dakikalık bölümde fark değişmedi: 68-60.

Ev sahibi ekip savunmada etkili görüntüsünü sürdürürken, Guduric'le serbest atışlardan 3 sayı daha üreterek farkı çift hanelere çıkardı: 71-60.

Sarı-lacivertli ekip bu çeyrekte serbest atış dışında ilk basketini Tarık Biberovic'in 3 sayılık atışıyla buldu.

Fenerbahçe, Hayes-Davis'in serbest atışlarda isabet sağlamasıyla maçtaki en yüksek farka ulaştı: 76-62.

Son bölümde savunmadaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, dış atışlarda da isabet yüzdesine devam ederken parkeden de 84-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla 11. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes de 9. kez kaybetti.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 6, Mays 9, Hayes-Davis 12, Guduric 17, Colson 1, Melli 7, Tarık Biberovic 17, Hall 11, Pierre 3, Birch 1

Anadolu Efes: Larkin 15, Nwora 12, Thompson 2, Poirier 12, Ercan Osmani 5, Beaubois 2, Bryant 16, Smits 5, Johnson 5, Oturu 2, Erkan Yılmaz