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    Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Milan'a yenildi

    THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği AX Armani Exchange Milan'a 79-71 mağlup oldu.
    • AA
    • 16.12.2020 - 03:24
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    Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Milan'a yenildi

    THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği AX Armani Exchange Milan'a 79-71 yenildi.

    Fenerbahçe bu sonuçlar 9. yenilgisini aldı.

    1 maç eksiği olan Milan ise galibiyet sayısını 8'e çıkardı.

    Fenerbahçe Beko: 71 - AX Armani Exchange Milan: 79

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)

    Fenerbahçe Beko: De Colo 12, Pierre 14, Barthel 13, Ahmet Düverioğlu 6, Ulanovas 3, Westermann 10, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 4, Hamilton 3, Biberovic, Eddie, Ali Muhammed

    AX Armani Exchange Milan: Punter 13, Leday 15, Micov 7, Tarczewski 5, Delaney 7, Datome 10, Shields 10, Hines 6, Rodriguez 4, Brooks 2, Moraschini

    1. Periyot: 25-26

    Devre: 35-44

    3. Periyot: 48-68

    Beş faulle çıkan: 37.44 Hamilton (Fenerbahçe Beko)

    Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Milan a yenildi #1

    Fenerbahçe Avrupa Ligi nde Milan a yenildi #2

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