Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-80'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım üst üste 21, toplamda 25. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 11. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum 17, Guduric 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 15, Birch 7, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 11, James Metecan Birsen 3

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 19, Smith, Odiase 14, Cavanaugh 12, Bouteille, Massinburg 12, Furkan Haltalı, Ponitka 2, Furkan Korkmaz 21, Göktuğ Baş