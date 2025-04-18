Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-80'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım üst üste 21, toplamda 25. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 11. kez mağlup oldu.
SKOR DAĞILIMI
Fenerbahçe: McCollum 17, Guduric 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 15, Birch 7, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 11, James Metecan Birsen 3
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 19, Smith, Odiase 14, Cavanaugh 12, Bouteille, Massinburg 12, Furkan Haltalı, Ponitka 2, Furkan Korkmaz 21, Göktuğ Baş
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