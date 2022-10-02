Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 1. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 78-72 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin açılış haftası karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 78-72’lik skorla kazandı.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Büyükçekmece deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Koleji ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

Melih üçlükleriyle maça damga vurdu

Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 6/8 üç sayılık basketle oynadığı karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlarken Nigel Hayes de 21 sayı – 6 ribaund – 3 asist ile yıldızlaştı. Scottie Wilbekin 13, Dysahwn Pierre 6 sayıyla oynadı.

Smith'in 16 sayısı galibiyete yetmedi

Bahçeşehir Koleji’nde ise Jamar Smith 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Jerry Boutsiele 15 sayı – 12 ribaund ile double-double yaptı. Vladimir Brodziansky de 13 sayıyla maçı tamamladı.