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- Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
- 02.10.2022 - 18:09
- Güncelleme : 02.10.2022 - 18:21
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin açılış haftası karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 78-72’lik skorla kazandı.
Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Büyükçekmece deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Koleji ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.
Melih üçlükleriyle maça damga vurdu
Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 6/8 üç sayılık basketle oynadığı karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlarken Nigel Hayes de 21 sayı – 6 ribaund – 3 asist ile yıldızlaştı. Scottie Wilbekin 13, Dysahwn Pierre 6 sayıyla oynadı.
Smith'in 16 sayısı galibiyete yetmedi
Bahçeşehir Koleji’nde ise Jamar Smith 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Jerry Boutsiele 15 sayı – 12 ribaund ile double-double yaptı. Vladimir Brodziansky de 13 sayıyla maçı tamamladı.