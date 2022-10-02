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    Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 1. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 78-72 mağlup etti.
    • 02.10.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 18:21
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    Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin açılış haftası karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 78-72’lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

    Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Büyükçekmece deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Koleji ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ni mağlup etti #1

    Melih üçlükleriyle maça damga vurdu

    Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 6/8 üç sayılık basketle oynadığı karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlarken Nigel Hayes de 21 sayı – 6 ribaund – 3 asist ile yıldızlaştı. Scottie Wilbekin 13, Dysahwn Pierre 6 sayıyla oynadı.

    Smith'in 16 sayısı galibiyete yetmedi

    Bahçeşehir Koleji’nde ise Jamar Smith 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Jerry Boutsiele 15 sayı – 12 ribaund ile double-double yaptı. Vladimir Brodziansky de 13 sayıyla maçı tamamladı.

    Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ni mağlup etti #2

    Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ni mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ni mağlup etti #4

    Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ni mağlup etti #5


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