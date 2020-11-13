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    Fenerbahçe, Barcelona'dan fark yedi

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 8. haftasında Barcelona'ya deplasmanda 97-55 mağlup oldu ve dördüncü yenilgisini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 11:37
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    Fenerbahçe, Barcelona'dan fark yedi

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya 97-55 yenildi.

    4. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

    Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

    Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı. Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

    Fenerbahçe, Barcelona dan fark yedi #1

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