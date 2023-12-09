Fenerbahçe, Barcelona'ya mağlup oldu

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EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Barcelona deplasmanına çıktı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 89-81'luk skorla kazanmayı başardı.
Barcelona'da Willy Hernangomez 21, Nico Laprovittola 15, Tomas Satoransky ve Jan Vesely 12'şer sayıyla oynadı.
Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 18, Johnathan Motley 15, Tyler Dorsey 13, Scottie Wilbekin 10 sayıyla mücadele etti.
Sıradaki rakip Monaco
Bu sonuçla ligdeki 13. maçında 7. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe gelecek hafta evinde Monaco'yu ağırlayacak.
13. maçında 10. galibiyetini alan Barcelona ise Olimpia Milano'yu konuk edecek.
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