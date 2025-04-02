Fenerbahçe, Barcelona'ya yenildi

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Fenerbahçe, Euroleague'in 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk etti.

EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe, Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.

3. çeyreğin ortasında farkı 59-44 ile 15'e kadar çıkaran Fenerbahçe, rakibinin son çeyrekteki oyununa karşılık veremeyince sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 33 maçta 11. yenilgisini aldı. Barcelona ise 19. galibiyetini elde etti.

İLK ÇEYREK

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli oyuna sahne oldu. Pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında ilk periyodu 23-21 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

Sarı-lacivertli takım, ikinci çeyreğe iyi savunma yaparak başladı. Boyalı alanı etkili savunan Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi önünde 16. dakikayı 39-31 üstün geçti.

Topu iyi paylaşan ev sahibi takım, 17. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 42-31. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da (50-39) 11 sayılık avantajla girdi.

ÜÇÜCÜ ÇEYREK

İkinci yarıya da tempolu giren Fenerbahçe, 23. dakikada farkı 15 sayıya kadar yükseltti: 59-44. Bu dakikadan sonra 13-2'lik seri yakalayan Barcelona, 26. dakika biterken farkı 4 sayıya düşürdü: 61-57. Sarı-lacivertli takım, pota altını iyi savunan rakibi karşısında orta mesafeden bulduğu basketlerle final periyoduna 66-62 önde gitti.

SON ÇEYREK

Barcelona, son çeyreğe tempolu başladı. Hücumda ritmini kaybeden sarı-lacivertli takım karşısında 8-2'lik seri yakalayan İspanyol ekibi, başantrenör Sarunas Jasikevicius'a verilen teknik faulün ve top kaybının ardından 32. dakika biterken öne geçti: 68-70.

Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Fenerbahçe, son 5 dakikaya 7 sayı geride girdi: 68-75. Son bölümde üst üste hücumlardan boş dönen sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 83-75 mağlup ayrıldı.

PERİYOTLAR

1. periyot: 23-21

Devre: 50-39

3. periyot: 66-62