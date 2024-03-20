Fenerbahçe, Barcelona'yı 14 sayı farkla yendi Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'in 30. haftasında konuk ettiği Barcelona'yı 88-74 mağlup etti.

ensonhaber.com

EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe, İspanya'nın Barcelona ekibini ağırladı.

Temsilcimiz mücadeleyi 88-74'lük skorla kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler rakibinden ikili averajı da aldı.

Sıradaki rakip Olimpia Milano

Bu galibiyetle 30. maçında 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano deplasmanına gidecek.

10. mağlubiyetini yaşayan Barcelona ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a konuk olacak.

Fenerbahçe: 88 - Barcelona: 74

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe: Motley 9, Hayes-Davis 12, Pierre 3, Dorsey 4, Calathes 13, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Tarık Biberoviç 12, Noua 2, Guduric 13, Papagiannis

Barcelona: Vesely 4, Kalinic 5, Satoransky 9, Laprovittola 11, Parker 4, Da Silva 2, Brizuela 18, Rubio 8, Hernangomez 9, Abrines 4, Nnaji, Jokubaitis

1. Periyot: 23-11

Devre: 46-25

3. Periyot: 62-57

5 Faulle çıkan: Dk. 39.25 Laprovittola (Barcelona)