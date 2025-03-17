Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier'in hedefi bütün kupaları kazanmak

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonu öncesinde hedeflerinin bütün kupaları kazanmak olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Valerie Garnier, Fenerbahçe’nin hedefinin her zaman kupa ve şampiyonluklar kazanmak olduğunu ifade ederek, sezonun en önemli etabına giriş yaptıklarına dikkati çekti.

"SON DÜZLÜKTEYİZ"

Bu sezon FIBA Süper Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandıklarını hatırlatan Valerie Garnier, şu değerlendirmede bulundu:

Tüm sene de kupalar kazanmak için çalıştığımızdan artık bunun karşılığını alma adına son düzlükteyiz. Yarın da Türkiye Kupası ile başlıyoruz. Dolayısıyla ilk hedefimiz Kadınlar Türkiye Kupası. Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyorsanız aslında üç tane final müsabakası kazanmanız gerekiyor. Bunun ilki Nesibe Aydın’a karşı Ankara’da olacak. İlk final olarak baktığımız maç o.

"FENERBAHÇE'DEKİ TECRÜBESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ KATKI OLACAK"

Takıma geri dönen Kayla McBride'la ilgili de bilgi veren Garnier, şunları kaydetti:

Kayla’nın gelişi bizim için tabii ki mutluluk verici. Kendisi Fenerbahçe formasını giydi, buradaki oyuncularla birçok yerde oynadı. Adaptasyonu da daha kolay olacaktır. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü sezonun en önemli noktasındayken hızlıca alıştırabileceğimiz çok önemli bir oyuncumuz var. Kayla hücumda bizim için çok önemli bir silah. Ama sadece üçlükle değil, kendisinin o rekabetçi ruhu, büyük organizasyonlardaki ve Fenerbahçe’deki tecrübesi bizim için çok önemli katkı olacak.

"TÜM MAÇLARA AYNI ŞEKİLDE BAKIYORUZ"

Zaragoza'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Garnier şöyle devam etti: