Fenerbahçe basketbol derbisinde Beşiktaş'ı geçti

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Beşiktaş'ı 81-72 mağlup etti. Galatasaray'ı da 97-91 mağlup eden Fenerbahçe üst üste ikinci derbi galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın erteleme maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, salondan 81-72 galibiyetle ayrıldı. Pazar günü derbide Galatasaray'ı 97-91 mağlup eden sarı-lacivertliler arka arkaya ikinci derbi galibiyetini aldı. Fenerbahçe, ayrıca ligde 8'de 8 yaptı.

Beşiktaş ise ligde 6. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe maça hızlı başladı

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 3. dakikayı 11-2 önde geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında İsmet Akpınar ve Motley ile etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 31-20 önde bitirdi.





İlk yarıyı Fenerbahçe önde tamamladı

İkinci periyotta Beşiktaş, Usher ve Burak Can Yıldızlı'nın basketleriyle oyunda kalmaya çalışırken, Motley, Şehmus Hazer ve Metecan Birsen ile skor bulmaya devam eden Fenerbahçe, soyunma odasına 53-40 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodu karşılıklı basketlere sahne olurken, Fenerbahçe son çeyreğe de 65-57 önde girdi.





Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı

Karşılaşmanın son periyoduna iyi başlayan Beşiktaş, 36. dakikada farkı 6 sayıya (63-69) indirdi. Dar bir rotasyonla mücadele eden siyah-beyazlı takım karşısında İsmet Akpınar ve Hayes-Davis'in basketleriyle tekrar kontrolü eline alan Fenerbahçe, salondan 81-72 galip ayrıldı.

Ahmet Kandemir istifaya çağrıldı

Bu arada bazı siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Başantrenörü Ahmet Kandemir'e istifa çağrısı yaptı.

Beşiktaş: Coleman 7, Mooney 7, Okben Ulubay 7, Burak Can Yıldızlı 17, McCormack 9, Orelik 12, Usher 13



Fenerbahçe: Calathes 4, İsmet Akpınar 23, Metecan Birsen 6, Hayes-Davis 5, Motley 19, Şehmus Hazer 13, Samet Geyik 2, Booker 5, Melih Mahmutoğlu, Edwards 4, Tarık Biberovic







