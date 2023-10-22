Fenerbahçe basketbol derbisinde Galatasaray'ı mağlup etti Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 74-62'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

İHA

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Her iki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu mücadelenin ilk periyodunu sarı-lacivertliler, 22-18 önde bitirdi.

Fenerbahçe ikinci çeyrekte hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla devreye 38-35'lik skorla galip girdi.

Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar farkın açılmasına izin vermese de konuk ekip çeyreği 56-50 önde tamamlamayı başardı.

Son periyotta ise oyun üstünlüğünü eline geçiren sarı-lacivertliler maçtan 74-62'lik skorla galip ayrıldı.

Sadık ve Buğrahan'ın performansları Galatasaray'a yetmedi

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Yam Madar 15, Marko Guduric ve Johnathan Montley 11'er sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca'nın 16, Buğrahan Tuncer'in de 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Galatasaray Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, sağlık sorunları sebebiyle karşılaşmada takımın başında yer alamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)