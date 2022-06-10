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    Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'e karşı 2-0 önde

    Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
    • 10.06.2022 - 07:19
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    Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'e karşı 2-0 önde

    Basketbol Süper Ligi'ndefinal heyecanı dorukta. 2. maçı da alarak seride Anadolu Efes'e karşı 2-0'lık bir üstünlük sağlayan Fenerbahçe, bir maç daha kazanırsa şampiyon olacak.

    İlk periyot

    Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.

    Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes e karşı 2-0 önde #1

    İkinci periyot

    İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.

    Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes e karşı 2-0 önde #2

    Üçüncü periyot

    Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.

    Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes e karşı 2-0 önde #3

    Son periyot

    Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes e karşı 2-0 önde #4

    3. maç Anadolu Efes'in sahasında

    AA'nın haberine göre; üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes e karşı 2-0 önde #5

    Fenerbahçe Beko: 93 - Anadolu Efes: 78

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Kaan Büyükçil

    Fenerbahçe Beko: Henry 2, De Colo 16, Tarık Biberovic 17, Vesely 18, Booker 13, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer 4, Melih Mahmutoğlu, Guduric 18, Metecan Birsen 3, İsmet Akpınar

    Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 7, Bryant 19, Moerman 1, Pleiss 9, Erten Gazi 3, Beaubois 3, Egemen Güven 4, Yiğitcan Saybir 2, Buğrahan Tuncer 12, Ömer Can İlyasoğlu 8

    1. Periyot: 18-20

    Devre: 54-32

    3. Periyot: 74-49


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