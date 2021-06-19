Fenerbahçe basketbolda ikinci takım için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe, erkek basketbolda "ikinci takım" projesinin hayata geçirilmesi için resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Basketbolda dönüşüm içerisine giren Fenerbahçe’den yeni bir adım daha geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, ikinci takım projesini hayata geçirmek için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke basketbolumuzun lokomotifi olan ve hem erkeklerde hem de kadınlarda ülkemizi Avrupa’nın en üst seviyelerinde başarıyla temsil eden Kulübümüz, önemli bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.





“TÜRKİYE BASKETBOL 2. LİGİ’NDE YARIŞMAK İÇİN…”

Fenerbahçe Beko ile yerel yarışmalarda ve EuroLeague’de başarılar hedefleyen bir takım ile yoluna devam edecek olan Kulübümüz, genç sporcularımızın gelişimini ve ülke basketbolumuza katkısını arttırabilme adına, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yarışmak için Türkiye Basketbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Sertaç Komsuoğlu, ‘Biz Fenerbahçe Beko’nun Avrupa’da ve ülkemizde en üst seviyede rekabetçi olabilmesi adına gerekli adımları atıyoruz.

Ancak bunu yaparken, bir yandan da altyapımızdan yetişen veya genç yaşta bünyemize katarak yatırım yaptığımız sporcularımızın da daha çok forma şansı bulmalarını, bu sayede de en üst seviyeye daha hazır bir şekilde çıkmalarını hedefliyoruz.





“GEREKLİ BAŞVURULARI YAPTIK”

Bu bağlamda TB2L’de mücadele etmek için gerekli başvuruları yaptık. Daha önce Kulübümüz tarafından voleybolda ve kadın basketbolda da hayata geçirilen bu projenin, erkek basketbolda önümüzdeki senelerde kendi kaynaklarımızı kullanıp geliştirme anlamında bize ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Genç oyunculara forma vermenin yanı sıra, çok önemsediğimiz oyuncu takibi konusunda da fark yaratacak ve antrenör ekibimizin katkılarıyla Fenerbahçe Basketbolu geleneğini bu seviyeden itibaren herkese aşılayacağız. Bu projenin hem kulübümüze hem de ülke sporumuza hayırlı olmasını diliyorum. Projemizin ve takımımızın yapısıyla ilgili gerekli açıklamaları ilerleyen dönemlerde tüm detaylarıyla birlikte yapacağız.’ ifadelerini kullandı.”