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Fenerbahçe, basketbolda Real Madrid'e yenildi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi maçında deplasmanda Real Madrid'e 94-74 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 09:19
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında İspanya'da Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti.
İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.
Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.
6. MAĞLUBİYET
Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.