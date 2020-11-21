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    Fenerbahçe, basketbolda Real Madrid'e yenildi

    Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi maçında deplasmanda Real Madrid'e 94-74 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 09:19
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    Fenerbahçe, basketbolda Real Madrid'e yenildi

    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında İspanya'da Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

    Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti.

    İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.

    Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

    6. MAĞLUBİYET

    Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

    Fenerbahçe, basketbolda Real Madrid e yenildi #1

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