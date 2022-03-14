Fenerbahçe - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 30. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Rus takımlarıyla ilgili verilen kararlar sonrası galibiyetleri silinen ve riskli bir konuma düşen Beko, bu maçı kazanmak zorunda.

Geçtiğimiz hafta CSKA ile yapılacak olan mücadelenin iptal olmasından sonra gözler Bayern karşı oynanacak olan mücadeleye çevrildi.

Bunun akabinde taraftarlar, "Fenerbahçe - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Bayern Münih maçı ertelendi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bayern Münih ile oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirlemesi bekleniyor. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirme ise ilerleyen günlerde günlerde yapılacak.