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    Fenerbahçe, Bayern Münih deplasmanında kazandı

    Fenerbahçe, EuroLeague'in ilk hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.
    • 06.10.2022 - 23:43
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    Fenerbahçe, Bayern Münih deplasmanında kazandı

    EuroLeague’de 2022-23 sezonunun açılış haftası karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Maç boyunca savunmada agresifliği elden bırakmayan Fenerbahçe Beko, zorlu Bayern Münih deplasmanında sahadan 62-74 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, sezona galibiyet ile başladı

    Bu sonuçla Fenerbahçe, EuroLeague’de 2022-23 sezonuna galibiyetle başlamış oldu. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Maccabi Tel Aviv‘i ağırlayacak. Andrea Trinchieri yönetimindeki Bayern Münih ise deplasmanda ligin yeni ekibi Virtus Bologna’ya konuk olacak.

    Hunter'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi

    Bayern Münih’te Othello Hunter 20 sayı, 7 ribaund, 3 asist; Nick Weiler-Babb 12 sayı, 3 asistle oynadı.

    Fenerbahçe'de en skorer oyuncu Jekiri oldu

    Fenerbahçe Beko’da ise Nick Calathes 12 sayı, 5 asist; Tonye Jekiri 15 sayı, 6 ribaund; Dyshawn Pierre 10 sayı, 3 asist; Johnathan Motley 8 sayı, 7 ribaund, 4 asist; Nigel Hayes-Davis 9 sayı, 3 ribaundla mücadele etti.


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