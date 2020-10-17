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Fenerbahçe, Bayern Münih'e yenildi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Bayern Münih'e 75-71 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 10:32
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk etti.
F.BAHÇE 2. YENİLGİSİNİ ALDI
Temsilcimiz rakibine 75-71 yenilerek bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı.
Maçta 20 kadar sarı-lacivertli de tribünden takımlarına destek verdi.