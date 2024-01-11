Fenerbahçe, Bayern Münih'i uzatmada yıktı

EuroLeague'in 21. haftasında Fenerbahçe, Alman ekibi Bayern Münih'i ağırladı.
Temsilcimiz normal süresi 81-81 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı uzatma bölümü sonunda 98-91'lik skorla kazanmayı başardı.
Wilbekin yıldızlaştı
Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 30 sayı, 1 ribaund, 4 asist; Dyshawn Pierre 15 sayı, 10 ribaund; Tyler Dorsey 13 sayı, 2 ribaund, 1 asist; Johnathan Motley 12 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
Bayern Münih'te Sylvain Francisco 21 sayı, 2 ribaund, 5 asist; Devin Booker 16 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Andreas Obst 15 sayı, 1 asist; Vladimir Lucic 11 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile mücadele etti.
Sıradaki rakip Zalgiris
Bu sonuçla ligdeki 21. maçında 13. kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Zalgiris Kaunas deplasmanına gidecek.
21. maçında 13. yenilgisini alan Bayern Münih ise Alba Berlin'e konuk olacak.
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