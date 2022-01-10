Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 21. hafta maçında ALBA Berlin ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Ancak maçın ertelendiğine dair detaylar gündeme geldi.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 21. hafta maçında ALBA Berlin ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Ancak hem ülkemizde hem de dünyada hızla yayılan koronavirüs ve Omicron varyantı, maçların oynanmasına engel oluyor.

Fenerbahçe'nin daha önce Real Madrid ve Kızıl Yıldız maçları, yaşanan vaka artışları nedeniyle ertlenmişti.

Bunun üzerine taraftarlar, "Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

THY Euroleague'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada; koronavirüs vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan ALBA Berlin'in, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun ligin 20. haftasında yarın ekibi Olimpiakos ile yapacağı karşılaşma ise oynanacak.

19. HAFTA MAÇLARININ TAMAMI ERTELENDİ

Olympiakos ile Zenit arasında 13 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan 21. hafta karşılaşması Rus temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada beş, 21. haftada ise iki maça erteleme kararı çıktı.