Fenerbahçe Beko, Almanya’da kazandı

Haber Merkezi
Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında Alba Berlin'i 78-71 yendi.
Uber Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 16-15 ev sahibi üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya devreye ise 31-38 üstünlükle girdi.
FENERBAHÇE 3. ÇEYREKTEN GALİP AYRILDI
Üçüncü çeyreği 47-58 önde tamamlayan Fenerbahçe, parkeden 78-71 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde Hayes-Davis 14, Baldwin 13, Melli ise 12 sayıyla oynadı.
Fenerbahçe bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Alba Berlin 3. yenilgisini aldı. EuroLeague'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe evinde Panathinaikos'u ağırlayacak.
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