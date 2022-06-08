Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2. final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2. final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk maç, 7 Haziran Salı akşamı gerçekleşti.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i sahasında 85-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seride öne geçen sarı lacivertliler, play-off 2. maçında üstünlüğünü korumak için elinden geleni yapacak.

Son şampiyon Anadolu Efes ise karşılaşmada rakibini yakalamak için parkeye çıkacak.

Basketbolseverler gözlerini Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final serisinin ikinci maçına çevirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes ikinci maçı hakkında ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2. final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 2. maçı, 9 Haziran 2022 Perşembe günü 20.30'da başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşmada iki takım da elinden geleni yapacak. Müsabaka Spor ya da TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Üçüncü maç ise 11 Haziran 2022 Cumartesi saat 19.00'da başlayacak ve Anadolu Efes'in sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. Serinin devam etmesi hâlinde maçlar iki günde bir oynanmaya devam edecek.

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde, 3 maç kazanan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.