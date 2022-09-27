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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya gelecek.Peki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?