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    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya gelecek.Peki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
    • 27.09.2022 - 16:41
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    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu yıl 36.'sı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelecek.

    Covid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır düzenlenemeyen Cumhurbaşkanlığı Kupası iki yıllık aranın ardından tekrar düzenleniyor.

    Basketbol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye kupası kazananı Anadolu Efes'in karşılaşacağı maçın detayları basketbol severler tarafından araştırılmaya başlandı.

    Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın merak edilenleri..

    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes mücadelesi 28 Eylül Çarşamba (yarın)  Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

    Saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.


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