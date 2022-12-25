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    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği maçın detayları belli oldu.
    • 25.12.2022 - 11:22
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    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

    Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de oynadığı son 5 maçta mağlup oldu.

    Basketbol Süper Ligi'nde iki maçtır kazanamayan sarı lacivertliler EuroLeague'de de 3 maç üst üste kaybederek yara aldı.

    Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise ligde ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçı kazandı.

    Bu iki güçlü takımın karşı karşıya geleceği maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe Beko -  Anadolu Efes maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.


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