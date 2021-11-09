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- Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 19:11
- Güncelleme : 09.11.2021 - 23:05
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 9. hafta mücadelesinde AX Armani Ex. Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.
CSKA Moskova maçını kazanarak umutlanan ve 10. sıradan kurtulmanın hesabını yapan Kanarya, AX Armani Ex. Olimpia Milano maçını kayıpsız geçmek istiyor.
AX Armani Ex. Olimpia Milano maçını kazanmanın hesabını yapan Fenerbaçe, mutlak galibiyet için parkede olacak.
Maçı kaçırmak istemeyenler ve temsilcimizi desteklemek isteyenler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 12 Kasım Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda AX Armani Exchange Milan ile oynayacak. Maç, beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.
Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçının bilet satışı ise 8 Kasım Pazartesi günü başladı.