Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 6. hafta maçında evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanlı başladı.

Turkish Airlines EuroLeague'de ilk 5 hafta geride kalırken, Fenerbahçe Beko - Barcelona karşılaşması ekrana gelecek.

Ligde, ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı devirip üst sıralara tırmanmak istiyor.

Galibiyet kazandığı maçlara yenisini eklemek isteyen Kanarya, evinde yine galibiyet mücadelesi verecek.

Kıran kırana geçecek olan bu zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 26 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Barcelona EuroLeague maçı beIN SPORTS ve beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.