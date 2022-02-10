Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak? Erteleme kararı alındı!

THY EuroLeague'de 11 Şubat'ta oynanması gereken Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 26. hafta maçında 11 Şubat Cuma günü Bayern Münih ile karşılaşmaya hazırlanıyordu.

Ancak söz konusu maç, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

THY Euroleague'in 26. haftasında 11 Şubat 2022 Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi. Maçın tarih bilgisi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.