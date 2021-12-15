Fenerbahçe Beko - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 16. hafta maçında Bitci Baskonia ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe Beko, bu hafta, Bitci Baskonia ile karşılaşacak.

Dün oynanan Maccabi Tel Aviv maçını kazanan ve ilerleyişini sürdüren Fenerbahçe Beko, Bitci Baskonia karşısında da galip gelmek istiyor.

İlk sekiz takımın içerisinde olmak isteyen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı şampiyonluğu tekrarlamanın hesaplarını yapıyor.

Bu maçı kaçırmak istemeyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - BİTCİ BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Organizasyonda 5 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise averajla puan cetvelinin 16. basamağında yer alıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma BeıN Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.