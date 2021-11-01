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- Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 16:50
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 8. hafta mücadelesinde CSKA Moskova'ya konuk olacak.
Puan cetvelinde 13. sıraya yerleşen ve aldığı mağlubiyetlerle tepki toplayan Fenerbahçe, bu maçı kazanmak için parkede olacak.
Bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapan Kanarya, taraftarını ise mutlu etmek istiyor.
Maçı kaçırmak istemeyen basktebolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.
Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Bu zorlu mücadelesi Moskova Megasport Arena Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - CSKA MOSKOVA BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports ve beIN Connect platformundan naklen yayınlanacak.
Sporseverler temsilcimizin karşılaşmasını şifreli olarak izleyebilecek.