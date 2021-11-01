Haberler

Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 8. hafta maçında, CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?