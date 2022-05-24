Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka serinin ilk maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe, ING Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Bu kapsamda da 2021-2022 sezonu ING Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanı, yarın akşam Fenerbahçe Beko Darüşşafaka serisinin ilk maçıyla başlayacak.

İki güçlü takım şampiyonluk için yarışı için parkeye çıkmaya hazırlanırken, Fenerbahçe favori olarak bir tık öne geçmiş durumda..

Karşılamayı kaçırmak hatta maça gitmek isteyenler, "Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı karşılaşması yarın akşam saat 21:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 24 galibiyet ve 6 yenilgiyle lider tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde de Frutti Extra Bursaspor'u 2-1 ile geçti.

Fenerbahçe Beko play-off çeyrek final serisindeki karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: