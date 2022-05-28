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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final (3.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final (3.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı yapılacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?