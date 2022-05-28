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- Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final (3.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final (3.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 28.05.2022 - 10:03
THY Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka'yı konuk etti.
Parkeden 81-82 mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko, seride durum 1-1'e getirdi. Akabinde gözler, Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka arasında oynanacak üçünçü karşılaşmaya çevrildi.
Fenerbahçe Beko, yarı final serisini geçmesi halinde Anadolu Efes – Galatasaray Nef eşleşmesinden gelecek takımla final oynayacak.
Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Darüşşafaka 3. maçı, 28 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da başlayacak ve Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşması, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, final vizesi alacak.