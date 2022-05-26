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    Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile anlaştı

    Zeljko Obradovic’in gidişi sonrası Igor Kokoskov ve son olarak Sasa Djordjevic’le yola devam eden Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı.
    • 26.05.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 14:31
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    Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile anlaştı

    Futbol ve basketbolda yeniden fark yaratıp hem Türkiye hem de Avrupa’da büyük başarılar hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, geçmişte Panathinaikos’ta tam 13 yıl Zeljko Obradovic’in asistan koçluğunu yapan Dimitris Itoudis ile söz kesti.

    Tarafların önümüzdeki günlerde konuyu tamam netliğe kavuşturacağı ve resmi işlemlerin de tamamlanacağı ifade edildi.

    Yeni Çağ'ın haberine göre; bir aksilik yaşanmadığı takdirde Fenerbahçe Beko’nun, Dimitris Itoudis’e emanet edilmesi kesinleşti.

    Dimitris Itoudis kimdir?

    1970 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Dimitris Itoudis, 20 yaşında Zagreb 18 Yaş Altı Takımı ile başladığı koçluk kariyerinde daha sonra sırasıyla; KK Zagreb ve PAOK takımlarında asistan koçluk görevinde bulunmuştur.

    1996'da bir dönem PAOK'un baş antrenörü olan Itoudis ardından Panionios'ta yine yardımcı koç olmuştur. Philippos Thessaloniki ile MENT'i çalıştıran Dimitris Itoudis, daha sonra 1999-2012 arası Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevini icra etmiştir.

    2013-2014 sezonunda temsilcimiz Banvit'e gelen Yunan koç, 2014'ten bugüne Avrupa devi CSKA Moskova'da görev yapmaktadır. Deneyimli koç, CSKA Moskova ile çok sayıda başarıya ve şampiyonluğa imza atmıştır.

    Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile anlaştı #1


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