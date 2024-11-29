Fenerbahçe Beko evinde Milano'ya takıldı

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Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'a 91-85 mağlup oldu.

Bu sonuçla organizasyonda 6 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 3. mağlubiyetini yaşadı. Konuk ekip ise 6. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası dengeli bir oyuna sahne oldu. Pota altından skor üreten EA7 Emporio Armani Milan, 5. dakikayı 11-10 önde geçti. Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibine savunmada karşılık vermekte zorlandı. Konuk takım, ilk çeyreği 24-19 üstün tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümünde iki ekip üst üste top kayıpları yaptı. Takımlar bu çeyrekte boyalı alanı iyi savunurken art arda çalınan faullerle de oyunda tempo oldukça düştü. Boş atışlardan isabet bulamayan Fenerbahçe Beko karşısında Mirotic ile sayılar kaydeden EA7 Emporio Armani Milan, 17. dakikayı 35-32 önde bitirdi. İtalyan ekibi, soyunma odasına da 41-37 önde girdi.

İkinci yarıya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakika biterken Nigel Hayes-Davis'in basketiyle öne geçti: 44-41. Mirotic'in bulduğu sayılarla toparlanan EA7 Emporio Armani Milan, 25. dakikayı 56-51 üstünlükle kapattı. Rakibi karşısında savunma sertliğini maç boyu bulmakta sorun yaşayan sarı-lacivertli takım, final periyoduna 66-63 geride gitti.

Son çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak oyunda üstünlüğü eline alan EA7 Emporio Armani Milan, 33. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 65-77. Rakibi karşısında hücumda ritmini kaybeden Fenerbahçe Beko, 37. dakikayı 13 sayı farkla 81-68 geride geçti. Sarı-lacivertli takım, son bölümde farkı 4 sayıya (85-89) kadar düşürse de İtalyan ekibi müsabakayı 91-85 kazandı.

EA7 Emporio Armani Milan'da Nikola Mirotic'in 29, Zach LeDay'ın 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da ise Wade Baldwin'in 19, Arturs Zagars'ın 16 ve Tarık Biberovic'in 15 sayısı kazanmaya yetmedi.

Öte yandan, 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giyen Luigi Datome, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi. Müsabakayı pota arkasındaki tribünde takip eden İtalyan eski basketbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.