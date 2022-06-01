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- Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu? Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı!
Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu? Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı!
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 16:03
THY Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi dördüncü maçında Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 91-65'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seride durumu 3-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı.
Akabinde Fenerbahçe Beko play-off final maçının tarihi, basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.
Sarı-Lacivertliler final serisinde geçen senenin şampiyonu Anadolu Efes - Galatasaray Nef eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada üstün gelen taraf, ligin şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek. Peki, Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu? İşte yanıtı...
Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, final serisinde Anadolu Efes - Galatasaray Nef eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek ve parkede üstün gelmek için ciddi mücadele verecek.
Anadolu Efes - Galatasaray Nef play-off yarı final maçları, 2 ve 4 Haziran'da oynanacak. Final karşılaşmasının tarihi play-off yarı final maçlarından sonra açıklanacak.