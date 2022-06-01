Haberler

Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu? Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı!

Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, rakibi belli oldu mu? Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı!

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Darüşşafaka'yı 91-65 mağlup etti ve finale yükseldi. Peki Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, rakibi kim?