Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray Nef ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda basketbol heyecanı, yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Bursa'da devam eden turnuva, derbi mücadelesine sahne olacak.

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef baksetbol maçını kaçırmak istemeyen sarı lacivertli ve sarı kırmızılı basketbolseverler ise maçın tarih ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray Nef ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı, 18 Şubat Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Tivibu Spor tarafından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Türkiye Kupası’nda final mücadelesi ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de yine Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak.