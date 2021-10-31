Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında, Fenerbahçe Beko ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan, 6. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

6. hafta maçında, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Gaziantep Basketbol kozlarını paylaşacak.

Bu heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen basketbol severler, Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşe Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - GAZİANTEP BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maçı, 31 Ekim Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan bu zorlu karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.