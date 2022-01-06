Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 19. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Ancak maçın ertelendiğine dair bilgiler geldi. Peki, maç ertelendi mi?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 19. hafta maçında, Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız ile karşı karşıya gelecek.

Ancak ülkemizde ve dünyada hızla yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları, maçların oynanmasına engel oluyor.

Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid ile oynayacağı maç, yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal oldu.

Bu gelişmenin ardından Kızıl Yıldız maçının yine koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiğine dair bilgiler geldi.

Bu detayın doğru olup olmadığını öğrenmek isteyenler ise "Fenerbahçe Beko - Kızıl Yıldız maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Kızıl Yıldız maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - KIZIL YILDIZ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın oynanması planlanan Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı, Sırbistan ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir." denildi. Maçın ne zaman oynanacağı ise henüz belli olmadı.

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Organizasyonun 19. haftasında yapılması gereken 9 müsabakanın 7'si, artan Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakasının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamayacak.